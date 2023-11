Basket, la Bertram Tortona soffre nel finale ma piega la resistenza dell’Igokea. Leon Radosevic e Mike Daum decisivi

La Bertram Derthona Tortona rischia nel finale ma riesce a piegare la resistenza dei bosniaci dell’Igokea per 91-84 e centra la terza vittoria consecutiva in FIBA Basketball Champions League! I piemontesi toccano anche il +19 nel terzo quarto, ma nei minuti conclusivi subiscono la veemente rimonta degli ospiti riuscendo però a mantenere i nervi saldi dalla lunetta per rimanere imbattuti nel girone H.

Leon Radosevic trascina i suoi con ben 19 punti, insieme a Mike Daum con 16 punti. Doppia cifra anche per Chris Dowe (15 punti) e Leonardo Candi (11 punti), mentre per i bosniaci 16 punti di Nikola Maric.

Uscita perfetta dai blocchi della Bertram con Dowe e Radosevic (4-0), con Leonardo Candi in versione assist-man per Mike Daum da tre (7-2). Tanskovic tiene gli ospiti a contatto (11-8), ma Tortona vola a +7 grazie ad un Leonardo Candi scatenato (21-14). Igokea cerca di non perdere terreno dai padroni di casa con la tripla di Jemeric e la schiacciata di Boskovic (25-19), ma la tripla di Strautins sulla sirena tiene Tortona a +9 dopo 10’ di gioco (30-21).

Grant Basile apre le marcature del secondo quarto per il massimo vantaggio a +11 di Tortona (32-21), con Tommaso Baldasso perfetto dall’arco (35-21): i piemontesi schiacciano sull’acceleratore, con i bosniaci che faticano a trovare la via del canestro. Mike Daum appoggia per il +13 (41-28), con Strautins che è micidiale dalla lunga distanza (44-28) a metà parziale. Tanaskovic inchioda a due mani (44-33), ma Kyle Weems dalla media tiene la Bertram a +13 (46-33) quando mancano meno di due minuti al termine del primo tempo. Tanaskovic deposita in fondo alla retina il pallone del 46-37 con cui le due squadre vanno all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Bertram continua a mantenere gli avversari a distanza di sicurezza: Zoran Nikolic firma il -8 (48-40), ma Mike Daum è perfetto dalla lunga distanza (51-40). Radosevic alza per Kyle Weems che schiaccia per il +14 (55-42), con Dowe che va fin in fondo (57-42): time-out immediato dei bosniaci, ma gli uomini di coach Ramondino non intendono calare l’intensità ed incrementano il margine a +19 grazie alla bomba di Mike Daum (63-46). Nikola Maric prova a scuotere i compagni (63-49), ma la Bertram non si scompone e rimane a +19 con il solito Radosevic all’ultima pausa breve del match (72-53).

Mini-break dell’Igokea nella frazione conclusiva (72-57), ma Tortona risponde subito con la bomba di Tommaso Baldasso (75-57). Gli avversari rosicchiano qualche punto dalla lunetta (77-63), con l’attacco piemontese che accusa un momento di difficoltà. I balcanici tentano il tutto per tutto nei cinque minuti che mancano alla sirena finale: parziale aperto di 7-0 per il -8 (80-72), con Chris Dowe che batte un colpo per la Bertram (82-72). L’inerzia della partita sembra favorevole all’Igokea, che riduce il gap fino al -4 con i due punti di Tanaskovic (80-84) a -1’17” dal termine della sfida. Chris Dowe fa 1/2 dalla lunetta, con Tortona che tira un piccolo sospiro di sollievo mentre scorrono i secondi sul cronometro (85-80). L’Igokea non vuole però arrendersi: Moody segna due punti per il -3 (85-82), time-out immediato di coach Ramondino per disegnare l’ultimo possesso. La Bertram non tentenna nel finale e grazie ai liberi del trio Daum-Candi-Dowe si aggiudica il match per 91-84 e centra la terza vittoria in Basketball Champions League!

IL TABELLINO DEL MATCH

BERTRAM DERTHONA TORTONA-IGOKEA M:TEL 91-84 (30-21, 16-19, 26-16, 19-31)

Tortona: Candi 11, Daum 16, Dose 15, Radosevic 19, Weems 7, Baldasso 9, Basile 4, Errica ne, Severini ne, Strautins 10.

Igokea: Boskovic 2, Delalic 5, Milosavljevic 7, Nakic 8, Tanaskovic 15, Atic 2, Jeremic 8, Kondis 4, Maric 16, Milovanovic ne, Moody 13, Nikolic 4.

Credit: Ciamillo