Basket, Varese batte il Gottingen all’overtime in FIBA Europe Cup e si avvicina al passaggio del turno

Bellissima vittoria esterna di Varese nella quinta e penultima giornata della prima fase a gironi della FIBA Europe Cup 2023/2024. Contro il BG Gottingen, i ragazzi di Tom Bialaszewski portano il match all’overtime grazie a un’incredibile rimonta negli ultimi 49” dei tempi regolamentari (da 91-85 a 91-91) e poi si impongono per 109-104. In virtù di questo successo, la compagine italiana aggancia proprio la squadra tedesca al primo posto del girone con 9 punti (restando però dietro negli scontri diretti) e si avvicina decisamente al passaggio del turno tramite uno dei pass che verranno assegnati alle migliori sei seconde.

Fondamentali questa sera per Varese (senza Willie Cauley-Stein, rimasto a casa per un problema al piede) i 29 punti, 10 assist e 7 rimbalzi di uno straordinario Olivier Hanlan, i 22 punti e 8 rimbalzi di Gabe Brown e i 17 punti, 6 assist e 5 rimbalzi di Davide Moretti. Inutili invece per la compagine teutonica la doppia doppia da 31 punti e 13 rimbalzi di Karlis Silins, i 18 di Umoja Gibson e i 17 di Zach Ensminger.

Nei primi minuti regge l’equilibrio (7-6), poi il Gottingen cambia marcia e, grazie soprattutto alla coppia Silins-Zugic, si porta sul 23-13, prima del canestro di Woldentensae sulla sirena di fine primo quarto (23-15). A inizio secondo periodo la squadra di casa accelera e riesce ad arrivare sul +10 (34-24), ma gli ospiti rimangono concentrati e subito dopo accorciano prepotentemente con un ottimo Hanlan e con la tripla di Brown (34-32). Il quarto prosegue senza altri grossi scossoni e si arriva sul 44-41, poi sul finire di primo tempo Ensminger trova due punti che consentono alla sua squadra di andare all’intervallo con un vantaggio di 5 (46-41).

Dopo la pausa lunga il divario tra le due compagini rimane più o meno sempre lo stesso fino a metà terzo quarto, quando le triple di Gibson e Antinevich regalano il +12 al Gottingen (64-52). Varese però non molla e nella seconda parte della terza frazione ricuce lo strappo con un parziale di 15-5, che tradotto significa -3 prima del quarto quarto (70-67).

Gli ultimi dieci minuti regolamentari iniziano dunque con tanta tensione, visto che c’è ancora tutto da decidere. In apertura Brown segna la tripla del pareggio, ma poco dopo il Gottingen alza il ritmo e vola sul +10 (80-70) con le giocate della vivacissima coppia Ensminger-Silins. A questo punto sembra tutto indirizzato in favore dei padroni di casa, e invece non è così, perché gli ospiti riescono a reagire nuovamente e tornano sul -2 (85-83) quando mancano 2’49” alla fine del quarto periodo.

Il Gottingen non accusa il colpo e subito dopo riprende un ottimo margine di vantaggio con i liberi Burns, il canestro da due di Monninghoff e i tiri dalla lunetta di Gibson a 49” dalla fine che portano il punteggio sul 91-85. Visto il poco tempo rimasto a disposizione, Varese pare spacciata, ma anche in questo caso sorprende tutti, trovando prima cinque punti velocissimi con Hanlan e una tripla di Woldetensae (dopo un passaggio sbagliato di Burns) e poi il pareggio con l’1/2 dalla lunetta di Brown a 6” dalla fine (91-91). Sul rapido capovolgimento di fronte Zugic prova a segnare il canestro della vittoria allo scadere, ma non ci riesce e si va così all’overtime.

Il tempo supplementare va avanti senza strappi decisivi fino al minuto finale, quando Varese accelera e sale sul +3 (104-107) con un canestro di Hanlan e i due liberi di Moretti a 19” dalla conclusione. Al Gottingen non resta dunque che provare la tripla del pareggio allo scadere, ma Zugic sbaglia e subito dopo Gibson commette fallo su Hanlan. Il numero 21 degli ospiti può dunque andare in lunetta e con due liberi a 1” dalla fine chiude definitivamente la partita (104-109).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BG GOTTINGEN – ITELYUM VARESE 104-109 d1ts (23-15, 23-26, 24-26, 21-24, 13-18)

Gottingen: Burns 9, Ensminger 17, Gibson 18, Rich 2, Boakye ne, Hemschemeier ne, Anticevich 9, Hume, Hartwich, Monninghoff 2, Zugic 16, Silins 31

Varese: Shahid 10, Ulaneo 11, Woldentensae 5, Zhao ne, Moretti 17, Virginio 2, Hanlan 29, McDermott 13, Assui, Brown 22

Foto: fiba.basketball