Basket, i migliori italiani della 7a giornata di Serie A. Alessandro e Stefano Gentile sugli scudi, bene anche Awudu Abass

Nel weekend appena trascorso si è disputata la settima giornata della Serie A di basket 2023-2024. Anche in questo turno i giocatori italiani hanno ben figurato, trascinando le squadre in cui militano a suon di punti pesanti. Andiamo a scoprirli quindi insieme.

Nel primo anticipo del sabato sera la Virtus Bologna sconfigge la Nutribullet Treviso (91-77) con ben 19 punti di un ritrovato Awudu Abass e 10 di Daniel Hackett, mentre per i trevigiani 13 punti di Alessandro Zanelli e 10 di Andrea Mezzanotte non bastano per il primo successo stagionale. Nella vittoria casalinga della GeVi Napoli sull’Openjobmetis Varese (97-96) 4 punti di Alessandro Lever, con Davide Moretti che è uno degli ultimi ad arrendersi dei suoi con 13 punti.

Passando poi alle partite della domenica, la Dinamo Sassari sconfigge al PalaSerradimigni la Dolomiti Energia Trentino (80-73) grazie a 15 punti di Stefano Gentile – 10 punti per Mattia Udom tra le fila dei trentini. La Givova Scafati sorprende i campioni d’Italia delll’Olimpia Milano (77-68) con 15 punti di un ritrovato Alessandro Gentile e 13 di captian Riccardo Rossato, mentre per i meneghini 6 punti ciascuno di Stefano Tonut e Diego Flaccadori. L’Umana Reyer Venezia rimane in scia alla Virtus Bologna grazie all’affermazione casalinga sulla Happy casa Brindisi (79-71) con 10 punti di Marco Spissu – 4 punti per Eric Lombardi tra i pugliesi.

Colpo interno della Carpegna Prosciutto Pesaro sulla Bertram Tortona (96-92) grazie alla doppia cifra di Matteo Tambone e di Leonardo Totè (12 punti per il primo e 11 per il secondo), sfiorata invece da Tommaso Baldasso (9 punti) per gli uomini di coach Ramondino. Anche l’Unahotels Reggio Emilia rispetta il fattore campo contro l’Estra Pistoia (95-82) con 6 punti di Michele Vitali – 3 punti per Lorenzo Saccaggi tra i pistoiesi. Nel match che chiudeva la giornata la Germani Brescia si aggiudica il ‘derby’ lombardo contro la Vanoli Cremona (84-75) grazie a 10 punti di John Petrucelli e 8 di Amedeo Della Valle, con Davide Denegri che ne fa 17 ma non bastano ad evitare il ko alla compagine cremonese.

Credit: Ciamillo