Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket: programma 14 novembre, orario, tv, streaming

Si disputerà domani, martedì 14 novembre, il derby italiano tra Virtus Segafredo Bologna e Olimpia Milano valido per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2023/2024. Si giocherà alla Virtus Segafredo Arena alle ore 20.30: in palio ci sarà una vittoria importante, sia per la classifica che per il morale.

Considerando lo stato di forma di entrambe le squadre, sarà la Virtus Bologna, attualmente quinta in campo europeo con un record di 5-2, a partire favorita per questa partita. Ciò però non vuol dire che la squadra di Ettore Messina, in questo momento 14ma in Eurolega con 2-5 e in grande crisi anche in campionato (bruttissima la sconfitta di ieri in casa di Scafati), sia sconfitta ancora prima di scendere in campo. Anzi, i meneghini ci proveranno sicuramente in ogni modo a portare a casa il successo, che sarebbe davvero utile per riprendere un po’ di fiducia.

L’incontro tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intera partita.

CALENDARIO VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO EUROLEGA 2023/2024

Martedì 14 novembre

Ore 20.30: Virtus Bologna – Olimpia Milano alla Virtus Segafredo Arena di Bologna (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO EUROLEGA 2023/2024: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Sky GO, Now, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

