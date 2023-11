Basket femminile, Zandalasini: “Vogliamo tornare a essere protagoniste con la maglia azzurra”

Un nuovo ciclo dell’Italbasket femminile sta per cominciare, con il PalaElachem di Vigevano che ospiterà domani sera (palla a due alle ore 20) il primo impegno delle Azzurre nelle qualificazioni ai Campionati Europei 2025 contro la Grecia. Italia già qualificata in realtà per la fase finale della rassegna continentale in qualità di Paese ospitante di uno dei gironi.

“Il nostro entusiasmo come staff è condiviso dall’energia delle ragazze, che dal primo allenamento mi stanno dimostrando attenzione, concentrazione e voglia di esserci. La partita con la Grecia non mette in palio i due punti ma per noi rappresenta il primo passo di un lungo viaggio che vogliamo sia appassionante e bellissimo“, le parole di coach Andrea Capobianco.

Anche Cecilia Zandalasini, stella del movimento tricolore, è intervenuta nella conferenza stampa di presentazione del match: “C’è una bella atmosfera, vogliamo tornare a essere protagoniste con la Maglia Azzurra partendo da Vigevano. Certamente la prospettiva di poter giocare un Europeo in casa nel 2025 rappresenta uno stimolo ulteriore per tutte noi“.

Gianni Petrucci, presidente federale, ha dichiarato: “Questa Nazionale è giovane, è un gruppo che ha tanta voglia di rilanciarsi: ogni volta inciampiamo in qualche ostacolo ma speriamo di arrivare all’Europeo che organizzeremo tra due anni nel migliore dei modi. Io ci credo e ogni volta che guardo in faccia le ragazze so che anche loro ci credono, insieme a tutto lo staff, che ringrazio. Quella con la Grecia è una partita difficile ed è una partita importante perché fa ranking. So che abbiamo una squadra completa e so che onoreremo l’ospitalità di Vigevano“.

Credit: Fiba