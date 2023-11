Basket femminile, perché l’Italia gioca le qualificazioni agli Europei 2025 pur ospitando un girone

Fatto numero uno: l’Italia procederà da giovedì a disputare le qualificazioni agli Europei femminili del 2025. Fatto numero due: le azzurre sono già qualificate. E non soltanto loro: a far compagnia alla selezione tricolore ci sono Germania, Grecia e Repubblica Ceca. Una novità nella storia della rassegna continentale.

Questo per la semplice ragione che tutti e quattro i Paesi ospiteranno, assieme, un girone tra due anni, anzi ormai meno visto che tradizionalmente gli Europei si tengono poco dopo la fine dei campionati nazionali. Si sa già che la Grecia avrà la fase finale e questa sarà ad Atene: per gli altri luoghi c’è da aspettare.

La FIBA, vista la situazione, ha varato una novità che, potenzialmente, risolve un importante problema di competitività già visto in altre situazioni: le 32 squadre che devono gareggiare per qualificarsi da una parte, le 4 ospitanti e qualificate automatiche dall’altra.

In sostanza, Italia, Germania, Grecia e Repubblica Ceca giocano un girone a parte, che “non disturba” le altre. All’atto pratico, si tratta di un raggruppamento che serve più che altro a determinare il posizionamento nelle urne per quando verrà effettuato il sorteggio: un migliore o peggiore cammino in chiave europea passa anche da questi dettagli. Ed è questa la ragione per cui l’Italia avrà bisogno di un bel percorso anche in questo caso.

Credit: Ciamillo