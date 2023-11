Basket femminile, Nicolodi e Gilli prendono il posto di Andrè e Trucco nel raduno dell’Italia

Nella giornata di ieri è cominciato a Milano il breve raduno della Nazionale italiana femminile di basket in preparazione del doppio impegno di qualificazione per i Campionati Europei 2025. Giovedì 9 novembre le Azzurre saranno di scena a Vigevano contro la Grecia, mentre domenica 12 giocheranno in trasferta ad Amburgo con la Germania.

Rispetto alle convocazioni iniziali di coach Andrea Capobianco, sono state effettuate due sostituzioni causa infortunio. Valeria Trucco e Olbis Andrè hanno infatti ceduto il posto a Caterina Gilli e Giuditta Nicolodi, in attesa di conoscere la lista delle 12 giocatrici che comporranno il roster tricolore nelle prossime due sfide.

Ricordiamo che l’Italia è già qualificata di diritto alla fase finale di Eurobasket 2025 come Paese ospitante di uno dei gironi (la fase a eliminazione diretta si svolgerà integralmente ad Atene), quindi i risultati ottenuti durante le qualificazioni saranno ininfluenti per l’accesso al tabellone principale della rassegna continentale. Di seguito il roster aggiornato a disposizione del CT Capobianco in vista della doppia sfida a Grecia e Germania:

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

0 Jasmine Keys 1997 ALA FAMILA SCHIO

1 Francesca Pasa 2000 GUARDIA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

2 Matilde Villa 2004 PLAYMAKER UMANA VENEZIA

3 Gina Conti 1999 PLAYMAKER ALLIANZ S.S. GIOVANNI

8 Costanza Verona 1999 PLAYMAKER FAMILA SCHIO

9 Cecilia Zandalasini 1996 ALA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

11 Francesca Pan 1997 GUARDIA UMANA VENEZIA

13 Lorela Cubaj 1999 CENTRO UMANA VENEZIA

14 Sara Madera 2000 ALA-CENTRO GERNIKA BIZKAIA

18 Caterina Gilli 2002 ALA OBG ROMA

19 Martina Fassina 1999 GUARDIA UMANA VENEZIA

23 Laura Spreafico 1991 GUARDIA/ALA PASSALACQUA RAGUSA

24 Ilaria Panzera 2002 GUARDIA ALLIANZ S.S. GIOVANNI

52 Sierra Campisano 1997 ALA-CENTRO A.E SEDIS BASQUET

77 Martina Kacerik 1996 GUARDIA MAGNOLIA CAMPOBASSO

Giuditta Nicolodi 1995 ALA/CENTRO UMANA VENEZIA MESTRE

Credit: Ciamillo