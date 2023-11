ATP Sofia 2023: Mannarino e Struff vincono in tre set e accedono alle semifinali, bene Draper

È terminata poco fa un’altra giornata all’ATP 250 di Sofia, ultimo torneo del circuito insieme al Moselle Open prima delle Nitto ATP Finals di Torino. Sul cemento indoor bulgaro si sono disputati oggi i quattro quarti di finale e il divertimento non è assolutamente mancato: andiamo a vedere tutto quello che è accaduto.

Successo in rimonta per Adrian Mannarino: il francese (testa di serie n.2) è andato sotto di un set contro l’austriaco Sebastian Ofner (n.7 del seeding), ma poi ha reagito e ha ribaltato l’incontro, chiudendo con il risultato finale di 6-7(7) 6-4 6-3 dopo due ore e 40 minuti di gioco. Ora in semifinale il transalpino dovrà vedersela con il russo Pavel Kotov, uscito vincitore dall’ultima sfida odierna contro l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-3 7-6(3).

L’altra semifinale che si è delineata quest’oggi è quella tra Jan-Lennard Struff e Jack Draper. Nei rispettivi quarti di finale odierni, il tedesco (n.3 del torneo) ha battuto l’ungherese Fabian Marozsan per 7-6(3) 4-6 6-4, mentre il britannico ha sconfitto il turco Cem Ilkel con un doppio 6-2.

I RISULTATI DI GIORNATA

QUARTI DI FINALE

J. Draper (GBR) – C. Ilkel (TUR) 6-2 6-2

J-L. Struff (GER) (3) – F. Marozsan (HUN) 7-6 4-6 6-4

P. Kotov (RUS) – M. Fucsovics (HUN) (8) 6-3 7-6

A. Mannarino (FRA) (2) – S. Ofner (AUT) (7) 6-7 6-4 6-3

SEMIFINALI

J. Draper (GBR) – J-L. Struff (GER) (3)

P. Kotov (RUS) – A. Mannarino (FRA) (2)

Foto: LaPresse