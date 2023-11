ATP Sofia 2023: Jack Draper trova la prima finale in carriera, sfiderà Adrian Mannarino

In molti lo attendevano a questo passo, ma pareva difficile aspettarselo proprio adesso, in conclusione di stagione. Jack Draper affronterà la sua prima finale in carriera all’ATP 250 di Sofia. In Gran Bretagna, dove si cerca qualcuno che sappia affiancarsi a Cameron Norrie e, soprattutto, raccogliere la futura eredità di Andy Murray (che, però, di eredità tennistica al momento non vuol sentirne parlare). Per il ventunenne del Surrey la sfida sarà con il francese Adrian Mannarino.

Nella sua semifinale, Draper ci mette tre game per ingranare contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Il tempo di subire un break, e poi è campo libero per il giocatore che, quest’anno, ha subito un numero davvero importante di infortuni (uno addominale a marzo e l’altro alla spalla al Roland Garros). Del resto, Struff non è certamente quello della finale a Madrid, fatto sta che per il britannico arrivano la gioia per 6-4 6-3 e la conferma che, come potenziale, almeno nei 25 potrà tranquillamente arrivarci.

Dall’altra parte della rete ci sarà un veterano, perché tale è Adrian Mannarino. Il francese, infatti, viene a capo del russo Pavel Kotov per 6-2 7-6(2) in poco meno di un’ora e mezza, senza avere mai problemi nel primo set e gestendo con tranquillità sia il secondo che il tie-break. Per il transalpino quarta finale dell’anno, nettamente il miglior dato tra i suoi connazionali, nonché un dato che ne riafferma lo status di numero 1 del Paese.

Draper, già certo di salire al numero 61 a fine torneo, potrebbe anche rientrare in top 50 con il 48° posto in caso di vittoria. Per quel che riguarda invece Mannarino, a seconda dei risultati suoi e di Ugo Humbert a Metz la fascia è quella compresa tra il 20° e il 22°.

Foto: LaPresse