ATP Sofia 2023, Adrian Mannarino il nuovo campione: Draper ko in tre set

Adrian Mannarino e la forza di lasciare che siano gli altri a battersi da soli. Il francese ottiene il titolo nel torneo 250 di Sofia superando Jack Draper, che rimanda l’appuntamento con il primo trofeo nel circuito maggiore. Un 7-6 2-6 6-3 in cui Adrian si è mostrato più avvezzo al successo rispetto al suo avversario, che per lunghi momenti sembrava avere in mano la partita. L’inglese almeno recupera 21 posizioni in classifica tornando a ridosso della top 60, il transalpino invece segna potenzialmente il suo best ranking al numero 21, se Ugo Humbert non dovesse vincere a Metz con Alexander Shevchenko.

L’inizio di partita lascia presagire ad una sfida da acque agitate: sia il britannico che il transalpino non si confermano irreprensibili al servizio, concedendo un break per parte in apertura. Ma poi la partita si stabilizza, con i turni in battuta che scorrono via abbastanza lisci, con l’uomo in risposta che non si procura mai delle palle break. Si arriva al tiebreak, che si decide al tredicesimo punto, l’unico scambio perso da Draper al servizio nel game decisivo si rivela fatale.

Il britannico ha però la forza di reagire immediatamente, sorprendendo il gioco piatto di Mannarino andandogli praticamente sopra. Un dominio del britannico nei primi cinque giochi grazie agli occhi della tigre, dell’uomo che vuole il primo titolo tra i grandi in carriera: due break e set incamerato su un comodo 6-2.

Si va dunque al terzo che procede liscio per cinque giochi, ma intanto il francese è risalito di tono e con il suo gioco tutto piatto costringe Draper a forzare. I frutti arrivano con il break a favore e va a servire per il match. Il numero 82 al mondo non demorde e si procura anche due palle break per allungare la partita, ma se le divora andando troppo lungo e concede il match point a uno smarrito Mannarino sbagliando un rovescio incrociato nemmeno troppo difficile; un altro errore regala dunque il titolo al francese.

Non bastano i 10 ace di Draper e l’aver vinto otto punti in più rispetto a Mannarino, con percentuali migliori sia con la prima che con la seconda di servizio. La partita è girata nei momenti decisivi, dove il transalpino ha lasciato che l’inglese si cucinasse da solo per conquistare il quinto titolo in carriera, il terzo del 2023.

Foto: LaPresse