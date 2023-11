ATP Parigi-Bercy, Grigor Dimitrov: “Non ho nulla da dimostrare, mi godo la sfida contro Djokovic”

Grigor Dimitrov è sicuramente il tennista che nel corso della settimana di Parigi-Bercy ha colpito maggiormente per la qualità del proprio tennis. Il bulgaro, che già da diverse settimane si sta esprimendo alla grande, ha messo in fila vittorie molto prestigiose sul veloce indoor transalpino, citando l’affermazione nel secondo turno contro Daniil Medvedev e quella in semifinale ieri contro Stefanos Tsitsipas.

A distanza di sei anni è tornato in un atto conclusivo di un 1000 e le sensazioni non posso che essere molto positive: “In questo momento il mio corpo regge molto bene, questa è la cosa più importante. Anche la mia testa sta bene. Ogni giorno bisogna adattarsi a quanto di diverso c’è ed è l’aspetto che ha funzionato nel corso di questi quattro/cinque giorni“, ha raccontato Dimitrov.

Un tennista dallo stile sublime, che nelle ultime stagioni aveva faticato a trovare quella risolutezza in campo: “Ogni giocatore vive anni d’oro, non solo in relazione ai risultati, ma anche a come si sente sul circuito. Nel corso della mia carriera ci sono sempre stati molti alti e bassi. Oggi sento che posso ancora migliorare e progredire. È un qualcosa che mi rende felice. Per il resto spero che il mio corpo possa sostenermi ancora per un po’, ma comunque non ho più niente da dimostrare. E’ più una sfida con me stesso“, ha sottolineato il tennista bulgaro.

E oggi ci sarà la sfida contro Novak Djokovic, contro cui ha perso dieci volte su undici: “Lui, Rafa e Roger sono la storia del tennis. Certo, mi hanno battuto tante volte, ma mi ha fatto piacere poterli incontrare nel corso della mia carriera. Mi godrò questo match con Nole“.

