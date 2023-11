ATP Parigi-Bercy 2023, Grigor Dimitrov è il primo finalista! Battuto Tsitsipas in tre set

Grigor Dimitrov batte Stefanos Tsitsipas in tre set nella prima semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. In seguito a un primo set dominato (6-3), il bulgaro (n.17 ATP) perde il secondo per 7-6(1), ma poi si riscatta alla grande nel tie-break del terzo parziale, chiudendo la partita con il risultato finale 6-3 6-7(1) 7-6(3) dopo due ore e 34 minuti di gioco. Dimitrov vola così all’ultimo atto del torneo (per il classe 1991 si tratta della 17ma finale in carriera, la seconda di quest’anno dopo quella persa all’ATP di Ginevra): domani il nativo di Haskovo si contenderà il titolo con il vincente della sfida tra il serbo Novak Djokovic e (n.1 al mondo) e il russo Andrey Rublev (n.5).

Pronti, via e Dimitrov vola rapidamente sul 3-0 (break nel secondo gioco). A questo punto Tsitsipas prova a sbloccarsi con il game dell’1-3, ma poi il suo avversario rimane concentrato e sale prima sul 4-1 e successivamente sul 5-2. Il bulgaro continua in seguito a giocare meglio e, dopo i due set point sprecati nell’ottavo gioco, chiude agilmente il primo parziale per 6-3.

Il secondo set comincia sicuramente con più equilibrio: entrambi i tennisti tengono abbastanza agilmente i primi rispettivi turni di battuta e si arriva così sul 4-4 senza palle break. Poi Dimitrov attacca in risposta e si procura due palle per allungare sul 5-4 (non consecutive), ma il suo rivale si fa trovare pronto e le annulla entrambe, prima di conquistare il 5-4. Il set prosegue senza altre palle break e la conseguenza è quindi il tie-break, in cui Tsitsipas è decisamente più lucido: il tennista ellenico prima vola sul 6-0 e poi si aggiudica il set con il 7-1.

La sfida si sposta dunque al terzo e decisivo parziale: qui, dopo due game che scorrono via veloci, il terzo gioco potrebbe segnare un punto di svolta, ma così non è perché Dimitrov riesce a cancellare addirittura quattro palle break, prima di agguantare il 2-1. Si continua poi senza altre occasioni d’allungo da ambo le parti e si arriva così al tie-break. A differenza di quanto successo nel secondo set, stavolta è il bulgaro a dominare: il classe 1991 sale rapidamente sul 5-0 e poi si aggiudica la vittoria con il 7-3 al secondo match point.

STATISTICHE – A fine incontro il conto dei vincenti-errori non forzati dà ragione a Dimitrov: 42-10 contro il 31-13 del suo avversario. Inoltre, il bulgaro fa meglio del suo rivale per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima in campo (78% contro il 73% di Tsitsipas) sia con la seconda (78% contro il 69% del greco), in un match in cui il numero 17 al mondo non perde mai il servizio (4/4 palle break salvate).

Foto: LaPresse