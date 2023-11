ATP Metz 2023: Sonego vince in rimonta e accede al secondo turno. Bene Wawrinka, eliminato van de Zandschulp

È appena terminata la seconda giornata dell’ATP 250 di Metz, ultimo torneo del circuito insieme al Sofia Open prima delle Nitto ATP Finals di Torino. Sul cemento indoor francese si sono disputati quest’oggi altri sette incontri validi per il primo turno e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Successo all’esordio per Lorenzo Sonego: l’italiano (testa di serie n.6) è andato sotto di un set contro lo statunitense Marcos Giron (6-2), ma poi ha reagito e ha ribaltato completamente il match, chiudendo con il risultato finale di 2-6 6-3 7-6(3) dopo due ore e 17 minuti di gioco. Ora agli ottavi di finale il nativo di Torino dovrà vedersela con il vincente della sfida tra il francese Hugo Gaston e il rappresentante della Giordania Abedallah Shelbayh.

Bene Stan Wawrinka, Alexander Shevchenko e Dominic Thiem. Lo svizzero ha sconfitto lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles con un netto 6-0 6-2, il russo ha vinto contro il padrone di casa Mathias Bourgue per 6-4 7-5, mentre l’austriaco ha superato il transalpino Matteo Martineau per 6-4 6-2. Eliminato invece l’olandese Botic van de Zandschulp, sconfitto in rimonta dal 19enne francese Luca Van Assche con il risultato di 3-6 6-3 7-6(5).

Negli altri incontri di giornata il francese Constant Lestienne si è imposto contro il suo connazionale Calvin Hemery per 6-3 6-2 e, infine, il padrone di casa Harold Mayot ha sconfitto il giapponese Yosuke Watanuki per 6-4 1-6 6-4.

I RISULTATI DI GIORNATA

SEDICESIMI DI FINALE DI OGGI

L. Sonego (ITA) (6) – M. Giron (USA) 2-6 6-3 7-6

D. Thiem (AUT) – M. Martineau (FRA) (LL) 6-4 6-2

H. Mayot (FRA) (Q) – Y. Watanuki (JPN) 6-4 1-6 6-4

A. Shevchenko (RUS) – M. Bourgue (FRA) (Q) 6-4 7-5

C. Lestienne (FRA) – C. Hemery (FRA) (Q) 6-3 6-2

S. Wawrinka (SUI) (8) – B. Zapata Miralles (ESP) 6-0 6-2

L. Van Assche (FRA) – B. Van de Zandschulp (NED) 3-6 6-3 7-6

OTTAVI DI FINALE

A. Bublik (KAZ) (5) – T. Seyboth Wild (BRA)/F. Fognini (ITA)

A. Sehlbayh (JOR)/H. Gaston (FRA) – L. Sonego (ITA) (6)

U. Humbert (FRA) (4) – D. Thiem (AUT)

H. Mayot (FRA) (Q) – G. Barrere (FRA)

D. Altmaier (GER) (9)/M. Valkusz (HUN) (LL) – A. Shevchenko (RUS)

S. Wawrinka (SUI) (8) – L. Van Assche (FRA)

P. H. Herbert (FRA) (WC) – A. De Minaur (AUS) (2)

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster