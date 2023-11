ATP Finals, Sinner ha battuto Djokovic con meno vincenti ed ace. E il totale dei punti...

109-109. La magica serata del Pala Alpitour si è conclusa con un pareggio assoluto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic per quanto riguarda il totale dei punti vinti nell’arco del match. In altri sport si andrebbe ai tempi supplementari o verrebbe assegnato un punto a testa in classifica, ma nel tennis la vittoria spetta solamente a chi si aggiudica l’ultimo scambio della partita.

In questo caso è stato l’azzurro a festeggiare, conquistando il nono punto del tie-break al terzo set (terminato con lo score di 7-2) e regalandosi il primo successo della carriera contro il fenomeno serbo. Il n.1 d’Italia ha disputato un incontro straordinario, su livelli stellari, imponendosi nonostante un numero inferiore di colpi vincenti ed ace rispetto al suo avversario (37-46 e 15-20).

In un match di estrema qualità, come si evince dai pochi errori non forzati (11 Sinner, 14 Djokovic) in relazione ai vincenti, l’altoatesino ha fatto la differenza nei momenti più caldi della partita annullando due palle break su tre e strappando due volte il servizio a Nole proprio negli unici due turni di risposta in cui si è procurato almeno un break point.

Molto simili i dati dei due in battuta (sia a livello di percentuali che di velocità sulla prima e sulla seconda), salta all’occhio invece una notevole differenza per quanto riguarda il numero di discese a rete. Il 36enne di Belgrado è stato particolarmente aggressivo in questo aspetto, vincendo 21 punti su 31 (68%) da metà campo in avanti anche grazie all’efficacia dei passanti di un Sinner che invece ha scelto di giocare maggiormente da fondo (7/12 a rete).

Foto: Lapresse