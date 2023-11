ATP Finals, problema fisico in allenamento per Tsitsipas: sarà il primo avversario di Sinner

Ci sono novità di una qualsivoglia importanza da Torino, sede delle ATP Finals 2023. Il Master tennistico di fine anno sta catalizzando l’attenzione di appassionati e non e, chiaramente, la presenza di Jannik Sinner scalda i cuori del tifo italiano. L’altoatesino, visto l’esito del sorteggio di ieri, è stato inserito nel medesimo raggruppamento di Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e di Holger Rune.

Un girone impegnativo, specie valutando il fatto che solo contro Tsitsipas sono arrivate delle vittorie nei precedenti. Sarà proprio il greco il primo avversario da affrontare domenica 12 novembre, non prima delle 14.30 al Pala Alpitour. Vero è che oggi un imprevisto c’è stato per il forte tennista ellenico. Stefanos, infatti, era impegnato in un allenamento con il tedesco Alexander Zverev.

I due stavano simulando un “set partita”. Tuttavia, il tutto non ha avuto un termine entro i tempi previsti perchè Tsitsipas si è fermato. Un problema fisico infatti ha riguardato il nativo di Atene. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe del gomito, operato già un paio di anni fa e che lo aveva portato al ritiro dalle Finals.

Da capire, chiaramente, l’entità del problema e se davvero possa essere così condizionante. Potrebbe essere stato anche uno stop precauzionale, ma chiaramente ne sapremo di più nelle prossime ore. Resta l’evidenza di un contrattempo di cui Tsitsipas avrebbe fatto volentieri a meno.

VIDEO STOP ALLENAMENTO STEFANOS TSITSIPAS

Foto: LaPresse