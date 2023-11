ATP Finals, Monaco: “Alcaraz ora deve tifare Rublev. Zverev non escludo che vinca uno Slam”

Nuova puntata di TennisMania, la trasmissione di OA Sport e Sport2U con il tennis al centro della discussione, direttamente dall’esterno del PalaAlpiTour di Torino. Assieme al conduttore Dario Puppo, il collega Guido Monaco, ricomponendo così la coppia di Eurosport, insistendo molto sul match vinto da Alexander Zverev su Carlos Alcaraz.

Il primo intervento di Monaco riguarda le molte palle corte sbagliate dall’iberico: “Ha evidenziato ancora mancanza di smalto come visto in Asia. Ci sono cose che dal vivo lasciano senza fiato, ma con uno Zverev convincente la smorzata è mancata. In un campo del genere la può usare di meno e l’ha usata un po’ a sproposito, sulla terra contro il tedesco aveva fatto più male. Ha avuto anche possibilità per ribaltarla, ma l’impressione è che non sia in una forma ottimale“.

Viene poi sottolineato il gran rendimento al servizio di Zverev: “Già nel primo set il tedesco aveva servito bene, ma lo spagnolo aveva dato impressione di leggerlo bene. Dal secondo set poi però Zverev non gli ha fatto toccare palla tranne nell’ultimo game della partita, con Alcaraz che ha avuto anche delle opportunità. Ma alla fine il tedesco è stato superiore, facendo le somme“.

“Il tedesco non è il mio preferito, ma vedendolo dal vivo capisci perché è a questi livelli – prosegue Monaco – La prima di servizio, il dritto, sono impressionanti per precisione e potenza, poi come si muove per il campo, è una macchina perfetta. Non può stare fuori dai primi sei o sette al mondo. Mi sta piacendo più adesso rispetto al passato, e non escludo possa vincere quello Slam che gli manca in bacheca”. Poi piccola citazione su Holger Rune: “Ieri ha giocato due ore alla pari con Djokovic e non stupisce abbia impressionato, si parla di un possibile dominatore dei prossimi anni con Alcaraz e Sinner“.

Sulla caduta di Zverev che ha tenuto tutti i tifosi con il fiato sospeso: “Lo stesso spostamento del Roland Garros, per fortuna la caviglia non si è girata. Bravo a gestire la situazione in quel caso, perché ha messo subito in campo una gran prima. Non bisogna dimenticare che è uno che ha vinto due volte questo torneo, mentre Rune e Alcaraz sono alla prima apparizione e Sinner è come se lo fosse. Alcaraz in questa situazione, e soprattutto a fine stagione, perde qualcosa. Non mi sorprende la partita pari di oggi con Zverev“.

E se stasera vincesse Rublev con Medvedev? “Quest’anno Medvedev è stato superiore, Rublev con lui non ha toccato palla. Forse il secondo sta giocando però il suo miglior tennis; penso che stasera Alcaraz debba tifare Rublev per tenere i giochi aperti nel girone“.

