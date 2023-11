ATP Finals, le pause ripetute di Rune contro Sinner: prima il bagno, poi il ginocchio

Si sta tenendo sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino l’incontro tra Jannik Sinner e il danese Holger rune, valido per il Gruppo Verde delle ATP Finals 2023. L’altoatesino (n.4 del mondo) ha già la sicurezza di essere in semifinale e l’esito di questa sfida sarà in funzione del piazzamento nel girone, con Novak Djokovic alla finestra.

Il danese, perso nettamente il primo set 6-2, sta cercando di reagire alle avversità. Rune ha alzato notevolmente il proprio livello e la partita si è fatta decisamente equilibrata, rispetto a quanto lo fosse precedentemente.A questo proposito, il n.8 del mondo ha giocato anche la carta della distrazione.

A metà del secondo set, infatti, Rune ha prima manifestato la necessità di andare in bagno e poi richiesto l’intervento del fisioterapista. Un modo anche per far perdere tempo e togliere la concentrazione a Sinner, un po’ come era accaduto a Montecarlo.

Foto: LaPresse