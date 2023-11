ATP Finals, la classifica finale del girone di Sinner: l’azzurro chiude in vetta! In semifinale con Djokovic

Calato il sipario sulla giornata di chiusura del Gruppo Verde delle ATP Finals 2023. Sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino, sono andati in scena gli ultimi due incontri del raggruppamento: nel pomeriggio Novak Djokovic affrontava il polacco Hubert Hurkacz; in prima serata la sfida tra Jannik Sinner e il danese Holger Rune.

Ebbene, la vittoria di Nole (n.1 del mondo) contro Hubi (n.11 del ranking) per 7-6 (1) 4-6 6-1 ha dato la certezza a Sinner di essere qualificato alle semifinali, prima di disputare il match contro Rune. Per questo, la sfida tra l’altoatesino e il danese è stata decisa per il posizionamento del nostro portacolori e anche per stabilire la presenza in semifinale di Djokovic o dello stesso Rune.

L’affermazione di Jannik per 6-2 5-7 6-4 ha permesso, quindi, all’azzurro di ottenere la terza vittoria in altrettanti incontri, staccando il biglietto per il penultimo atto con il simbolo del primato. Ha potuto festeggiare anche l’asso serbo, perché il successo dell’italiano ha nei fatti estromesso il menzionato Rune dalla corsa al titolo.

Di seguito la classifica aggiornata:

CLASSIFICA GRUPPO VERDE

1. Jannik Sinner 3 match vinti e 0 persi; 6 set vinti 2 set persi (75%); 49 game vinti e 39 persi (55.68%)

2. Novak Djokovic 2 match vinto e 1 perso; 5 set vinti e 4 set persi (55.56%); 54 game vinti e 49 persi( 52.43%)

3. Holger Rune 1 match vinto e 2 persi; 4 set vinti e 4 persi (50%); 29 game vinti e 36 persi (44.62%)

4. Hubert Hurkacz 0 match vinti e 1 match perso; 1 set vinto e 2 persi (33.33%); 13 game vinti e 17 persi (43.33%)

5. Stefanos Tsitsipas 0 match vinti 2 persi; 0 set vinti e 4 persi; 8 game vinti e 12 persi (40%)

Foto: LaPresse