ATP Finals 2023, Medvedev elogia Sinner: “Se gioca così, vincerà tanti Slam e diventerà n.1”

Si ferma in semifinale l’avventura di Daniil Medvedev alle Nitto ATP Finals 2023 di Torino. Dopo aver passato il girone rosso da secondo (dietro allo spagnolo Carlos Alcaraz), il russo (n.3 al mondo) viene sconfitto per 6-3 6-7(4) 6-1 da uno straordinario Jannik Sinner (n.4 del ranking ATP) ed è dunque costretto ad abbandonare i sogni di gloria. Per Medvedev si tratta del terzo ko di fila contro l’altoatesino (nei primi sei precedenti tra i due aveva invece sempre vinto il russo).

A fine partita Daniil è intervenuto in conferenza stampa e ha subito spiegato il suo comportamento dopo il doppio fallo di inizio terzo set (il russo ha indicato un tifoso e l’ha invitato a stare in silenzio): “Onestamente non è successo niente di che, devo dire che il pubblico è stato molto gentile durante tutta la settimana. È logico che tutti facciano il tifo per Sinner e mi aspettavo fosse così, ma devo dire che ho sentito un’ottima energia, mi applaudivano spesso quando facevo buoni colpi. Ho solo perso un pochino la testa all’inizio del terzo dopo aver subito il break con un doppio fallo. Qualcuno ha un po’ esultato in quel momento, ma è normale. In generale il pubblico è stato molto piacevole”.

Il classe 1996 è poi passato a parlare della partita: “Alla base di tutto, in queste condizioni è fondamentale tenere il servizio. Credo che Sinner abbia giocato meglio di me all’inizio del match, aveva un ottimo ritmo. Nel secondo invece sono orgoglioso di me stesso per com’è andata, ho vinto un grande tiebreak, però nel terzo il servizio mi ha abbandonato. Non ho servito abbastanza bene e ho perso 6-1: avrei sicuramente dovuto fare meglio, ma ero anche un po’ stanco. Non ricordo se poco prima o all’inizio del tie-break, comunque in quel momento, ho sentito un leggero dolore al gluteo, però non credo abbia poi condizionato l’andamento del terzo set. Non sapevo se chiamare il fisio oppure no, ero in un buon momento e mi dispiaceva spezzare il ritmo, però il trattamento mi ha aiutato per il dolore, certo non per il punteggio!”.

Il russo è rimasto impressionato dalla grandissima qualità di Sinner: “Jannik sbaglia davvero poco, corre, gioca bene a rete ed è migliorato tantissimo al servizio. Attraversa un grande momento di forma: se riuscirà a giocare così a lungo, con questa continuità vincerà slam e diventerà n°1 del mondo. Poi chiaramente bisognerà vedere quanti slam e quanto a lungo resterà al n°1, ma al momento sta davvero giocando benissimo”.

Medvedev ha infine dato un giudizio sulla sua stagione: “Nella prima parte dell’anno, o almeno dopo Rotterdam, ho giocato molto bene. Prima di Rotterdam avevo difficoltà anche a mettere la palla in campo in allenamento, non mi sentivo bene e sono uscito dalla top10. Per la prossima stagione dovrò alzare ancora di più il livello, perché Jannik, Alcaraz e Djokovic stanno giocando sempre meglio”.

