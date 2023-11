ATP Finals 2023, Ivan Ljubičić: “Sono rimasto impressionato dalla continuità di Sinner”

Una crescita evidente. Nelle giornate in cui il tennis si sta prendendo la scena con le ATP Finals a Torino, nelle ultime ore si è molto parlato della vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic, nel Gruppo Verde delle ATP Finals 2023. L’altoatesino, per la prima volta in carriera, ha sconfitto il campione serbo, ma la sua vittoria non gli ha ancora consegnato la qualificazione alle semifinali.

Domani ci sarà una partita molto impegnativa contro il danese Holger Rune e Jannik dovrà vincere per evitare di fare calcoli sulla base del match di Nole contro il polacco Hubert Hurkacz, riserva subentrata all’infortunato Stefanos Tsitsipas.

A valutare quanto accaduto ieri e quanto potrà accadere domani è stato Ivan Ljubičić, ex tennista di alto livello e nel recente passato allenatore di Roger Federer. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex giocatore croato ha dichiarato: “Sinner mi ha impressionato per la continuità di rendimento di alto livello. L’unico calo che ha avuto davvero è stato nel tie-break del secondo set, ma per il resto ha sempre spinto. E’ un giocatore che può aspirare alla vittoria dei grandi tornei”.

Ljubičić ha poi aggiunto: “Aver affrontato Nole in una partita non da dentro o fuori può anche aver aiutato Sinner a stare più tranquillo. Lui più che pensare alla vittoria era interessato ad avere una risposta su quanto si fosse avvicinato al suo avversario. L’ha avuta e sicuramente questa vittoria sarà importante nel suo percorso in futuro“.

Parlando della partita di domani contro Rune, l’ex tennista ha sottolineato: “Non è facile preparare una partita contro Rune perché è un tennista imprevedibile perché sa giocare bene in vari modi. Penso comunque che Jannik sarà concentrato su se stesso, senza fare troppi calcoli, volendo vincere anche questa terza partita e pensando alle semifinali. In questo momento, vedo favorito Sinner, anche perché i due sono reduci da un periodo diverso“.

Foto: LaPresse