ATP Finals 2023, i precedenti tra Sinner e Rune. Ultimo tabù da sfatare

Jannik Sinner sta stupendo alle ATP Finals di Torino: due vittore nei primi due match contro Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic e una qualificazione sempre più vicina. Questa sera contro Holger Rune basterà vincere oppure perdere con alcune combinazioni particolari.

Nel finale di stagione il giocatore altoatesino sta abbattendo diversi tabù: non aveva mai vinto contro Daniil Medvedev e ha battuto il russo in due finali tra Pechino e Vienna, non aveva mai battuto Novak Djokovic e l’ha sconfitto al tiebreak del terzo in quel di Torino. Segno di una crescita evidente che non vuole esaurirsi, ma che vuole proseguire inesorabile.

L’ultimo tabù da sfatare è rappresentato proprio da Holger Rune, contro il quale il giocatore italiano non ha mai vinto. Due i precedenti fra i due: il primo in semifinale a Sofia lo scorso anno, quando Sinner era avanti di un set e si ritirò al termine del terzo per un infortunio alla caviglia.

Poi è arrivato il k.o. di Montecarlo nello scorso aprile, quando l’azzurro aveva vinto 6-1 il primo set, poi ci fu l’interruzione per pioggia, il match cambiò direzione e il danese, provocando anche il pubblico, riuscì a ribaltare tutto. Una storia che si spera non si ripeta questa sera.

Foto: Lapresse