ATP Finals 2023, Daniil Medvedev: “Voglio vincere tutte le partite. Non speravo in tante palle break su un campo così rapido”

Soddisfazione per Daniil Medvedev dopo la vittoria alle ATP Finals 2023 nell’esordio. Il derby russo è suo: 6-4 6-2 ad Andrey Rublev in un match risultato più a senso unico di quanto non dica anche una sostanziale lotta nel primo set, quasi tutta passata però dalle parti del servizio del numero 5 del mondo.

Queste le parole del numero 3 in uscita dal campo: “Voglio vincere tutte le partite, penso solo a recuperare bene e vincere la prossima, perché può succedere di tutto. Ho fatto una gran partita, non speravo di avere tante palle break su un campo così rapido, ma sono stato il migliore in quei momenti chiave, specie al servizio“.

Per Medvedev sarà ora tempo di rinverdire quella che si sta trasformando nella saga dei suoi confronti con Alexander Zverev. Nel giro di sette anni, infatti, i due si sono affrontati già 17 volte con un bilancio di 10-7 a favore del russo, che però è avanti 10-3 (ma anche 9-2) quando si accorciano i tempi.

Lo sconfitto di giornata, Rublev, affronterà invece Carlos Alcaraz. E sarà una situazione particolare: non capita spesso che due giocatori si trovino di fronte per la prima volta proprio alle Finals. Ma, complice l’età giovane del murciano, questo è il caso.

Foto: LaPresse