ATP Finals 2023, Daniil Medvedev non fa sconti ad Andrey Rublev ed esordisce con la vittoria a Torino

Daniil Medvedev debutta con la vittoria alle ATP Finals 2023 di Torino. Al Pala Alpitour il derby russo va al numero 3 ATP, che batte in un’ora e 31 minuti Andrey Rublev con il punteggio di 6-4 6-2 ed apre con assoluta efficacia il girone Rosso. A questo punto, mercoledì ci saranno i match Medvedev-Zverev e Alcaraz-Rublev, l’uno confronto per il primo posto, l’altro match inedito a livello ATP che significa anche lotta per evitare un venerdì senza ambizioni.

Subito Medvedev ha una palla break, e nel terzo game se ne procura altre tre consecutive: nulla però riesce a scalfire Rublev per il momento. Pur con difficoltà, è lui a riuscire a tenere le redini del discorso attraverso un gioco forzatamente rischioso, dal momento che l’ex numero 1 del mondo sostanzialmente non commette errori. Nel settimo gioco, poi, il colpo a posteriori decisivo: Rublev deve cedere la battuta dopo aver tentato un’arma non sua, il servizio e volée. Il finale di set è veramente di fuoco, con il classe ’97 che le prova tutte per rientrare e ha non meno di sette palle break tra 4-3 e 5-4. Nulla di quello che prova, o anche di quel che gli concede il classe ’96 (compreso il doppio fallo sul 15-30) riesce ad avere carattere decisivo; al quarto tentativo Medvedev porta a casa il 6-4.

Quello che accade nel finale di primo parziale lancia in maniera decisa il numero 3 ATP: Rublev ha ancora tantissimi problemi alla battuta, va sotto 0-40, recupera, ma deve ancora lasciare il passo a uno scatenato Medvedev che continua a macinare tennis in abbondanza. Il divario si amplia in maniera considerevole, ed è quasi emblematico quello che accade sul 3-1 e palla del 4-1 e servizio per lui. Il suo avversario, per andare verso la rete, scivola e rischia di farsi male; all’atto pratico, però, il suo tennis di fatto se n’è già (quasi) andato. Medvedev chiude in scioltezza per 6-4 6-2.

Dieci gli ace di uno spietato Medvedev, che sebbene si trovi con il 56% di prime in campo infila un difficilmente attaccabile 30/36 a livello di punti vinti con essa. Nella sostanza, di tutti i quattro match finora visti in terra piemontese, questo è stato fuor di dubbio il più netto per come si è evoluto.

Foto: LaPresse