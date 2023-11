ATP Finals 2023, Daniil Medvedev supera Alexander Zverev ed approda in semifinale

Il russo Daniil Medvedev è il primo semifinalista delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis: il numero 3 del torneo ha sconfitto, nel secondo match della seconda giornata del Gruppo Rosso, il tedesco Alexander Zverev, numero 7, battuto per 7-6 (7) 6-4 in un ‘ora e tre quarti di gioco. Il russo non è aritmeticamente certo del primo posto nel girone, mentre il teutonico si giocherà la qualificazione contro l’altro russo Andrey Rublev, già eliminato, dovendo però guardare anche al risultato di Medvedev-Alcaraz.

Nel primo set la partenza di Medvedev è fulminante: parziale di 8 punti a 2 ed immediato 2-0 (break a 15 in apertura). Zverev resta in scia all’avversario e nel sesto gioco trova il controbreak ai vantaggi dopo aver sciupato due occasioni dal 15-40. Senza ulteriori sussulti si va al tie break: Zverev scappa sul 2-0, ma poi dal 4-1 si fa riacciuffare sul 4-4. Nuovo minibreak in favore del tedesco, che sul 6-5 ha il set point col servizio a disposizione ma non lo sfrutta, così come non concretizza, in risposta, l’occasione sul 7-6. Medvedev vince gli ultimi tre punti giocati e chiude alla prima chance sul 9-7 dopo 63 minuti.

Nella seconda frazione i servizi sono dominanti e sono pochi punti a fare la differenza, con il russo che la spunta grazie ad un maggior cinismo: nel nono game, sul 4-4, Zverev si procura una palla break ma non la sfrutta, con Medvedev che si salva e va sul 5-4, al contrario nel decimo gioco è il russo a procurarsi un match point in risposta sul 30-40, e questa volta Medvedev chiude i conti sul 6-4 dopo 42′.

Le statistiche mostrano il grande equilibrio visto in campo, con Medvedev che vince 73 punti contro i 64 di Zverev, anche se il tedesco mette a segno più vincenti, 26 contro 18, concedendo però un paio di gratuiti in più, 8 contro 6. Buona prestazione al servizio per entrambi, col russo che fa meglio con la prima (78% contro 67%) ed il teutonico più bravo con la seconda (63% contro 53%). La differenza la fa il dato sulle palle break: 2/2 per Medvedev, 1/4 per Zverev (distribuite in 2 game).

