ATP Finals 2023, chiarita l’entità dell’infortunio di Stefanos Tsitsipas

Non è stato un pomeriggio da incorniciare alle ATP Finals 2023. Al Pala Alpitour di Torino era prevista la sfida valida per il Gruppo Verde tra Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, sconfitti nella prima giornata di questo raggruppamento da Jannik Sinner e Novak Djokovic. Una partita finita quasi prima di cominciare per il ritiro del greco dopo appena tre game.

Una decisione poco gradita dal pubblico pagante e che ha fatto storcere il naso anche gli addetti ai lavori dal momento che Tsitsipas aveva già palesato dei problemi fisici alla schiena nel corso degli allenamenti, anche prima di giocare contro Sinner. In conferenza stampa, il nativo di Atene ha chiarito i vari aspetti della vicenda.

“Negli ultimi giorni mi sono allenato e avevo qualche piccolo problema nei movimenti, è difficile in partita competere senza potersi muovere, questo è tennis non freccette. Per me è importante sentirmi bene con la schiena e oggi il dolore era veramente grande. L’ho sentito nel secondo game ma anche durante il riscaldamento al servizio. In passato ho sopportato il dolore, ma oggi era troppo forte. Ho dovuto prendere la difficile decisione di fare ciò che ho fatto“, ha dichiarato il giocatore ellenico (fonte: ANSA).

Ebbene, ore dopo, la collega greca Vicky Georgatou ha aggiunto un particolare, riferendosi a un edema nella parte inferiore della schiena, i cui dolori si sono avvertiti da Shanghai.

