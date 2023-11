ATP Finals 2023, chi sostituisce Tsitsipas e perché non ha speranze di qualificarsi

Dopo essersi ritirato nel corso del match contro il danese Holger Rune, l’ellenico Stefanos Tsitsipas ha annunciato il forfait dal resto della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis: al posto del greco scenderà in campo contro il serbo Novak Djokovic giovedì 16 novembre il nono classificato della Race to Turin, ovvero il polacco Hubert Hurkacz.

Il polacco scenderà in campo soltanto con la possibilità di incamerare 200 punti per il ranking ATP in caso di vittoria, essendogli precluse tutte le possibilità di qualificazione, dato che al momento sia Rune che Sinner che Djokovic vantano già una vittoria a testa e tutti finirebbero davanti al polacco in caso di arrivo a pari numero di vittorie per aver disputato un numero maggiore di incontri rispetto ad Hurkacz.

L’unica, remota, possibilità per il polacco di superare il turno sarebbe data dallo scenario in cui almeno due tra Rune, Sinner e Djokovic si ritirino nei prossimi match e lascino così strada libera ad Hurkacz. Un giocatore che si ritira dopo il match del primo turno del round robin, da regolamento, infatti, non può prendere parte alla seconda fase ad eliminazione diretta.

Foto: LaPresse