ATP Finals, cosa cambia nella classifica di Sinner con il ritiro di Tsitsipas: la questione dei game ‘non contati’

Il danese Holger Rune ha approfittato del ritiro dell’ellenico Stefanos Tsitsipas per incamerare il primo successo nel Gruppo Verde di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis: il numero 8 del torneo sale così al primo posto in classifica, avendo disputato due match, il 60% di set vinti ed il 45.71% di game vinti.

Da regolamento, il ritiro di Tsitsipas, infatti, consegna a Rune, ai fini della graduatoria, la vittoria per 2 set a 0, ma non va a modificare la percentuale dei game vinti, col danese che rimane quindi con il dato maturato nella sfida all’esordio persa contro il serbo Novak Djokovic.

Nella classifica del Gruppo Verde, in questo momento, Rune è davanti a Jannik Sinner, secondo con 1 vittoria in 1 match, il 100% di partite vinte ed il 60% di game vinti, ed a Novak Djokovic, terzo con 1 vittoria in 1 match, il 66.67% di set vinti ed il 54.29% di game vinti.

Il regolamento delle Nitto ATP Finals 2023, infatti, prevede che qualsiasi match che si concluda col ritiro di uno dei due contendenti venga assegnato come vinto per 2 set a 0 dall’avversario, ma i game disputati nelle partite concluse per ritiro non sono validi ai fini della classifica.

Questa regola è stata introdotta per evitare lo scenario in cui un giocatore che ha bisogno di vincere un set per qualificarsi alle semifinali si ritiri al termine del set vinto. La situazione di classifica del Gruppo Verde dunque risente del ritiro di Tsitsipas soltanto nella percentuale dei set vinti.

