ATP Finals 2023, Carlos Alcaraz non perdeva tre match consecutivi da oltre due anni

Con la sconfitta di oggi alle ATP Finals contro Alexander Zverev, Carlos Alcaraz ha dovuto cedere il passo a un suo avversario per la terza volta di fila. Il tedesco ha aperto una striscia che, a guardarla, sembra incredibile. Tanto più che, per il murciano, una simile evenienza non si verificava da ben oltre due anni.

Com’è noto, in questo finale di 2023 il numero 2 del mondo non sta brillando: a Shanghai ha perso agli ottavi dalla versione deluxe del bulgaro Grigor Dimitrov, poi, a Parigi-Bercy, ha dovuto lasciare all’esordio di fronte al russo Roman Safiullin. E ora, a Torino, Zverev, che pur nel suo essere tedesco ha le sue origini proprio russe.

Ripercorriamo però anche la striscia negativa che toccò in sorte ad Alcaraz tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera del 2021. A inizio marzo, al Challenger di Gran Canaria, perse dall’argentino Marco Trungelliti, un uomo sul quale si dovrebbe scrivere una storia a parte, al secondo turno. Ad Acapulco (ATP 500), invece, fu proprio Zverev a fermarlo per 6-3 6-1; fu quella la prima volta in cui si trovarono l’uno di fronte all’altro (e, al Pala Alpitour, sono saliti a quota 7). Infine, a Miami, fu il finlandese Emil Ruusuvuori (che poi incocciò, pur lottando, in Jannik Sinner) a estrometterlo per 4-6 6-2 7-5.

Da allora tre sconfitte in fila non si sono mai più viste nel suo record; in precedenza c’era stata un’altra sequenza simile, a fine stagione 2019, quando ciò di cui si parlava era ancora il livello Challenger e ITF. Ora le cose sono un po’ diverse: resta da vedere cos’accadrà mercoledì

