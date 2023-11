ATP Finals 2023, Alexander Zverev batte Andrey Rublev nell’inutile ultimo match del Gruppo Rosso

Calato il sipario sulla fase a gironi delle ATP Finals 2023. Si è tenuta non prima delle 21.00, al Pala Alpitour di Torino, il match tra il tedesco Alexander Zverev (n.8 del ranking) e il russo Andrey Rublev (n.5 ATP), inutile ai fini della qualificazione. Visto l’esito dell’incontro pomeridiano tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev (vittoria dello spagnolo), Zverev ha dovuto incassare il colpo dell’eliminazione e il 6-4 6-4 inflitto a un Rublev, già fuori dopo il secondo incontro del raggruppamento, ha permesso al teutonico di aggiungere 200 punti nel ranking e di guadagnare un po’ di denari.

Nel primo set l’avvio sorride al russo che vola sul 2-0, ma il servizio tradisce Andrey poco dopo e Sascha pareggia i conti sul 2-2. Zverev è molto falloso dal lato del dritto, concedendo due palle break al rivale. Il servizio, però, dà una mano al teutonico e nella fase calda della frazione è lui ad avere maggior lucidità. Con la forza del proprio rovescio, il tedesco strappa il servizio al russo nel nono game e archivia la frazione sul 6-4.

Nel secondo set si seguono i servizi fino al settimo game. Ancora una volta le fragilità caratteriali di Rublev si evidenziano e Sascha può scappare nuovamente. Il servizio supporta il teutonico e sullo score di 6-4 c’è la stretta di mano.

Leggendo le statistiche, doppia cifra alla voce ace (10) per Zverev, rispetto ai 6 del russo, con un 71% di prime in campo da cui ha raccolto il 70% dei punti. Molto incisivo in risposta il n.8 del ranking, con il 64% dei quindici conquistati rispetto alla seconda in battuta di Rublev. Alla fine della fiera, il rapporto vincenti/gratuiti è stato un fattore discriminante: 25/13 del teutonico e 26/28 per il moscovita.

Foto: LaPresse