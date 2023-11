Atletica, Federico Riva ed Elisa Palmero vincono la Corsa dei Santi a Roma. In gara anche Max Rosolino

Più di 3.500 podisiti hanno partecipato alla Corsa dei Santi, ormai tradizionale appuntamento del 1° novembre che si snoda lungo le strade di Roma. La 15ma edizione della kermesse sponsorizzata da Melinda è stata organizzata per sostenere i progetti solidali dei salesiani in Guinea. Lungo i dieci chilometri del tracciato, con partenza e arrivo a ridosso di piazza San Pietro, gli atleti provenienti da ben 47 Nazioni hanno ammirato tutte le bellezze della Città Eterna, dal Colosseo ai Fori Imperiali.

Federico Riva si è imposto nella gara maschile con il tempo di 28:38. Il finanziere ha avuto la meglio nei confronti di Stefano La Rosa (28:46) e del marocchino Abdessamad El Yaagoubi (29:15). Tra le donne, invece, sigillo di Elisa Palmero. La 24enne ha corso in solitaria e ha tagliato il traguardo in 32:28, riuscendo a migliorare il proprio personale sulla distanza. La portacolori dell’Esercito si è lasciata alle spalle Grazia Razzano (36:06) e la svedese Hanna Bergstroem (37:29).

A sostenere l’iniziativa benefica c’erano anche tre testimonial d’eccezione: Sara Simeoni, Fiona May e Danielle Madam. In gara, col pettorale numero 1, anche l’olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino che è arrivato in 39:38 (206mo in classifica).

Foto: FIDAL