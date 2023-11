A che ora le qualifiche di F1 sabato 18 novembre: programma GP Las Vegas, programma, streaming

Dopo una sessione del venerdì oltremodo travagliata e pesantemente viziata da un tombino che ha danneggiato le auto di Ocon e Sainz facendo quindi cancellare la FP1, è tempo di pensare alle Qualifiche al Gran Premio Di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1.

Domani, sabato 18 novembre, sul circuito cittadino della fascinosa location del Nevada i riflettori saranno tutti puntati sulle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, reduci da una FP2 vissuta da grandi protagonisti

Saranno poi da valutare tutti gli altri protagonisti: da Max Verstappen a Sergio Perez, passando per le Mercedes di Hamilton e Russell oltre che per le McLaren di Norris e Piastri. Attesa inoltre una prova d’alto profilo anche dall’Aston Martin di Fernando Alonso.

Le qualifiche del GP di Las Vegas saranno trasmesse in diretta integrale su Sku Sport F1 (207 del telecomando Sky, Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport 4K (213). Il day-2 del fine-settimana sarà trasmesso poi in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 offrirà invece la copertura televisiva in differita delle qualifiche e in streaming su TV8.it, mentre le prove libere saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport.

CALENDARIO GP LAS VEGAS F1 2023: ORARIO QUALIFICHE

Sabato 18 novembre (orari italiani)

Ore 05.30-06.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 09.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213); in chiaro la copertura delle qualifiche sarà in differita dalle 11.40 su TV8, non delle prove libere affidata in esclusiva a Sky Sport.

Diretta streaming: NOW, SkyGo; differita in chiaro delle qualifiche dalle 11.40 su TV8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport

F1 SU TV8 SABATO 18 NOVEMBRE

Sabato 18 novembre

Ore 11.40-13.10 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Foto: LaPresse