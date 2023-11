VIDEO F1, Sainz prende un tombino a Las Vegas, danneggia la Ferrari e sarà penalizzato!

La prima sessione di prove libere del GP di Las Vegas 2023, valido come ventiduesimo round (compresa Imola, poi cancellata) stagionale del Mondiale di F1, è stata sospesa definitivamente a causa di un tombino, che ha danneggiato il fondo di alcune vetture, tra i quali quello della Ferrari di Carlos Sainz.

Il pilota della scuderia di Maranello ha accusato danni rilevanti a monoscocca, motore e batteria, parti che la Ferrari dovrà sostituire sulla monoposto dello spagnolo, il quale incorrerà così in una penalizzazione cospicua in griglia.

Nonostante sia stato un tombino presente in pista a causare i danni riportati dalla Ferrari di Sainz, infatti, il regolamento deve essere comunque applicato per come è scritto: gli stewards non hanno l’autorità per dare alcuna deroga, e così per Sainz ci sarà la penalità di 10 posizioni in griglia.

VIDEO INCIDENTE CARLOS SAINZ LAS VEGAS F1 2023





Foto: LiveMedia/Dppi/DPPI