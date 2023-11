A che ora le prossime regate di Luna Rossa: programma America’s Cup, canali tv, classifica aggiornata

Archiviata una prima giornata estremamente interessante, è già tempo di guardare avanti in vista delle prossime regate di Luna Rossa a Jeddah (in Arabia Saudita). Gli AC40 torneranno in acqua nel Mar Rosso domani, verso le ore 11.30 italiane, per disputare (meteo permettendo) altre tre regate di flotta fondamentali in ottica qualificazione per il Match Race finale della seconda Preliminary Regatta di avvicinamento all‘America’s Cup 2024.

Luna Rossa Prada Pirelli, dopo aver raccolto un terzo, un quarto ed un primo posto con vento leggero ed instabile nelle prove disputate oggi, si trova attualmente in seconda posizione nella classifica generale dell’evento a -4 dai leader Emirates Team New Zealand e soprattutto a +3 sulla coppia inseguitrice formata dagli svizzeri di Alinghi e dai britannici di Ineos.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della seconda giornata delle regate preliminari della America’s Cup a Jeddah. Le prove saranno trasmesse in diretta tv su Canale 20, su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP

Venerdì 1 dicembre

Ore 11.30-13.30 (circa) America’s Cup, regate preliminari: tre regate di flotta – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena.

PROGRAMMA LUNA ROSSA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

1. Emirates Team New Zealand 22 punti

2. Luna Rossa Prada Pirelli 18

3. Alinghi Red Bull Racing 15

4. Ineos Britannia 15

5. Orient Express 11

6. American Magic 1

Foto: America’s Cup