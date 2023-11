A che ora la gara di F1 domenica 19 novembre: programma GP Las Vegas, programma, streaming

Una gara tutta da vivere. Domani, domenica 19 novembre, si disputerà alle ore 7:00 italiane il GP di Las Vegas 2023, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1.

Sarà una prova molto importante in chiave Ferrari, scuderia che ha letteralmente dominato in questo weekend allo Strip Circuit. Charles Leclerc ha infatti strappato una convincente pole position precedendo il compagno Carlos Sainz che, tuttavia, sarà costretto a partire dalla dodicesima casella a causa dell’assurda penalità inflitta dopo quanto successo nella rocambolesca FP1.

Attenzione però a Max Verstappen, motivatissimo a vincere per scrivere ancora pagine di storia: il Campione del Mondo partirà dalla seconda fila, con le chiare intenzioni di mettere il bastone tra le ruote al ferrarista e di dominare davanti a un front row pregno di star. Fari puntati poi anche Mercedes di George Russell (terzo dopo la penalizzazione di sainz), all’Alpine di Pierre Gasly e alle sorprendenti Williams di Alexander Albon e Logan Sargeant. Costretti ad inseguire invece Alonso, Hamilton e Perez.

La gara del GP di Las Vegas sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now; OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale. Differita della gara in chiaro dalle 14.00 su TV8 e tv8.it. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO GP LAS VEGAS F1 2023

Domenica 19 novembre

07.00 F1, GP Las Vegas: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 14.00 TV8, tv8.it

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita 14.00 TV8

Diretta streaming: Sky Go, Now, differita 14.00 tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Domenica 19 novembre

14.00-15.45 F1, GP Las Vegas: gara – Differita in chiaro su TV8 HD e tv8.it

Foto: Live Photo Sport