MotoGP, bruttissimo gesto di Aleix Espargarò: ceffone a Morbidelli a Lusail e penalizzato

Non un bella cosa da vedere. Nel corso delle prove libere di MotoGP, lo spagnolo Aleix Espargaró si è reso protagonista di un brutto gesto. In una fase concitata, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha incrociato in traiettoria Franco Morbidelli (Yamaha), infuriandosi perché quest’ultimo avrebbe ostacolato il suo giro veloce.

Espargaró si è avvicinato a Morbidelli e gli ha rifilato un colpo sul casco. Un gesto molto brutto da vedere. Per questo il FIM Stewards Panel ha valutato l’episodio e ha deciso di punire l’iberico. Al pilota della Casa di Noale, infatti, sono state comminate sei posizioni da scontare in griglia di partenza, oltre a una multa di 10.000 euro.

Da dire, però, che nella Sprint Race partirà regolarmente dalla decima casella ottenuta nelle qualifiche, mentre domenica scatterà dalla sedicesima. Una situazione che non poteva essere lasciata impunita dalla Race Direction, che ha deciso di intervenire.

Oltre ad Aleix, anche l’altro spagnolo Iker Lecuona è stato penalizzato. Il pilota del team LCR Honda è stato sanzionato per aver ostacolato Enea Bastianini durante la Q1. Lekuona sarà retrocesso di tre posizioni nello schieramento di domenica a Lusail.

Foto: LaPresse