Marc Marquez patetico: il disturbo a Bagnaia e il voler essere protagonista a tutti i costi

Un qualcosa di davvero patetico. Le qualifiche in MotoGP sono sempre più caratterizzate dall’agire di Marc Marquez, in cerca della scia di Francesco Bagnaia per ottenere il tempo. Anche oggi a Lusail la scena si è ripetuta con lo spagnolo che ha seguito Pecco con costanza nel corso del time-attack. Un qualcosa che ha innervosito non poco il pilota della Ducati.

La motivazione dell’agire di Marc, in teoria, è quello di avere un riferimento perché svantaggiato da una moto, la Honda, non in grado di supportarlo a dovere. Tuttavia, fa strano che Marc scelga sempre la ruota di Pecco, essendoci anche dei centauri che hanno dimostrato maggior velocità nella prestazione pura.

Raramente abbiamo notato il “n.93” nelle vicinanze di Jorge Martin, rivale diretto di Bagnaia nel campionato. C’è la volontà anche di disturbare il pilota italiano per dare un vantaggio al connazionale nella sfida?

Di sicuro a Martin è stato chiesto nel corso della conferenza stampa cosa avrebbe fatto nel caso in cui Pecco avesse avuto “aiuto” dai connazionali Enea Bastianini, Luca Martini e Marco Bezzecchi. Marquez vuol recitare un ruolo da questo punto di vista? Lo scopriremo.

Foto: MotoGP.com Press