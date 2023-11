A che ora Fiorentina-Juventus? Calendario, programma, orario d’inizio, tv, streaming

Fiorentina-Juventus: il big match dell’11esima giornata della Serie A 2023-2024 sta per mettere di fronte i viola e bianconeri. All’Artemio Franchi di Firenze, Bonaventura e compagni, che vivono un momento di alterne fortune, vogliono rendere la vita difficile a Locatelli soci.

In palio vi saranno tre punti, ma non solo, visto che la sfida è da sempre una delle “classiche”, sentitissime soprattutto in ottica toscana, del calcio italiano.

Vlahovic e Chiesa oggi, ma tanti, tanti altri sono i giocatori che in un passato più o meno recente hanno vestito entrambe le maglie “alimentando” l’importanza di questa gara.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Il match tra Fiorentina e Juventus della 11a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà trasmessa su ZONA DAZN (canale 214), il canale sarà visibile anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO UNDICESIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 5 novembre

Ore 20.45 Fiorentina-Juventus – diretta su DAZN e Zona DAZN

PROGRAMMA FIORENTINA-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse