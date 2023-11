A che ora Bologna-Lazio oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, arbitro, probabili formazioni

Bologna-Lazio oggi: la Serie A riparte da uno degli anticipi e, in generale, delle sfide più interessanti del programma dell’11esima giornata di questo 2023-2024.

Da una parte gli uomini di Thiago Motta, che in campionato hanno perso solo in occasione della prima giornata contro il Milan, e hanno brillantemente passato il turno di Coppa Italia battendo 2-0 il Verona, dall’altra quelli di Maurizio Sarri, in risalita dopo un inizio difficile e una vittoria allo scadere contro la Fiorentina.

Chi la spunterà? La parola al campo, unico giudice supremo, in un duello che, in partenza vedrà i rossoblu padroni di casa a 15 punti e i biancocelesti a quota 16.

La sfida tra Bologna e Lazio, il cui via è programmato alle 20.45 di venerdì 3 novembre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming verrà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO BOLOGNA-LAZIO SERIE A 2023-2024

Venerdì 3 novembre

Ore 20.45 Bologna-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA BOLOGNA-LAZIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: DAZN, Now Tv e Sky Go.

BOLOGNA-LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. All. Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Foto: Lapresse