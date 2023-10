WTA Zhengzhou 2023: Lucia Bronzetti lotta, ma deve cedere a Ons Jabeur

Non riesce a ribaltare il pronostico Lucia Bronzetti in quel di Zhengzhou. Nel WTA 500 cinese, l’azzurra deve salutare in virtù della sconfitta contro Ons Jabeur. La tunisina, numero 4 del seeding, si impone per 6-3 7-6(5) e ai quarti di finale troverà una tra la russa Daria Kasatkina e la wild card cinese Zhuoxuan Bai. Un match, questo, che però rischia anche di allungarsi con vari meriti dell’italiana.

In verità, le premesse non sembrerebbero indicare questa direzione. O meglio, l’inizio di match è costellato di break, cinque nei primi sei game, con Jabeur che però esce davanti in questa lotta, e dal 4-2 si porta fin sul 6-3. Da rimarcare le tre chance per la riminese di andare sul 2-1 e poi le due per rientrare sul 4-3: resta comunque un’impressione di livello data dal gioco che riesce a controbilanciare bene quello della tunisina (la quale finisce i challenge prima della conclusione).

Nel secondo parziale, però, sembra tutto andare nella direzione della numero 4 del seeding (che, poi, è come fosse numero 2 visti i forfait della vigilia). Jabeur prende in mano il gioco e s’invola fino al 5-2, poi accade qualcosa di particolare. Un piccolo calo riaccende Bronzetti, che inizia a spingere parecchio e recupera un break, tiene un turno di battuta complicato, salva un match point e risale fino al 5-5. Tre errori (di cui uno vicino alla rete col dritto in avanzamento) riportano la tunisina sul 6-5, ma non arriva la fine perché è proprio la sua prima da destra a smettere di entrare. Volano via altri tre match point e, di forza (e anche con un che di fortuna) Bronzetti guadagna il tie-break, dove si trova per due volte avanti di un minibreak. A quel punto, però, Jabeur decide che è il caso di metterci dell’attenzione speciale e di passare da 2-4 a 7-5 alzando il livello, senza lasciare reali opportunità alla sua avversaria in virtù di un’importante pressione da fondo.

Un dato è più confortante di molti in relazione ai numeri del match: l’innalzarsi dei punti vinti sulla seconda di Bronzetti, storico punto debole della riminese. Questa volta sono 15 su 36, il 41,7%, in linea con il 17/43 (39,5%) della sua avversaria. Per Jabeur 63,8% di punti vinti con la prima, ma quest’oggi se c’è una che esce con fiducia dalla performance, è l’italiana.

Foto: LaPresse