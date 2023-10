WTA Hong Kong, Martina Trevisan piega Magdalena Frech in una maratona! Toscana ai quarti di finale

La solita grande combattente. Martina Trevisan (n.42 del mondo) ce l’ha fatta e ha prevalso nella sfida degli ottavi di finale del WTA di Hong Kong. Sul cemento asiatico la toscana si è imposta contro la polacca Magdalena Frech (n.70 WTA) con il punteggio di 6-3 6-7 (4) 6-3. Dopo quasi tre ore di gioco (2 ore e 48 minuti), Martina l’ha spuntata, recuperando il break di ritardo nel terzo parziale, dopo un tie-break del secondo set non gestito nel migliore dei modi. Brava Trevisan quindi a vincere e nei quarti di finale ci sarà ad attenderla una tra Sofya Lansere ed Elise Mertens.

Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, l’azzurra si porta avanti nel punteggio, sfruttando alcune ottime accelerazioni con il suo dritto mancino. Il servizio però non assiste Martina nel gioco successivo e a zero subisce il contro-break. La toscana, però, resetta immediatamente: la risposta le dà conforto e Frech è fallosa. Secondo break che si tramuta in realtà e frazione messa in cassaforte sullo score di 6-3.

Nel secondo set Trevisan è la prima a portarsi avanti ancora una volta nel punteggio, ma nuovamente la battuta non le regala punti “gratuiti”. Il contro-break è immediato ed entrambe si trovano a fronteggiare palle break che potrebbero far pendere la bilancia da una parte e dell’altra successivamente. Si va al tie-break e Trevisan scappa sul 4-2, ma poi il suo tennis si inceppa. Martina subisce una serie quattro punti a zero che le costano il parziale (7-4).

Nel terzo set sfrutta il momento favorevole per strappare il servizio all’italiana in apertura, ma la toscana, salvata una chance del doppio break nel quinto gioco, ritrova vigore. Arrivano, infatti, due break consecutivi nel sesto ottavo game che mettono nelle condizioni la nostra portacolori di andare a servire per il match. Con classe Trevisan salva due palle del contro-break, prima di chiudere ai vantaggi la partita sul 6-3.

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it