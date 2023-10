WTA Zhengzhou 2023: Kasatkina avanti nel 500 cinese, Zvonareva rediviva

Finisce quasi a mezzanotte la giornata del WTA 500 di Zhengzhou, in Cina, dove il tabellone si allinea in maniera integrale al secondo turno attraverso lo svolgimento dei sei incontri rimanenti del primo. Scende già da tre a due il numero di italiane visto il forfait di Elisabetta Cocciaretto che manda in main draw da lucky loser l’ungherese Timea Babos.

Piuttosto lontana da tempo da parecchi affari di alto livello in singolare, la magiara dimostra comunque di avere ancora lo smalto per giocarsela con le big, visto quanto lotta con la russa Daria Kasatkina, mancando un set point nel tie-break del secondo set e cedendo per un dritto appena largo nello stesso. Per la vincitrice scontro con la cinese Zhuoxuan Bai, che attualmente si trova poco fuori dalle 100 e che riesce a rimontare la tedesca Tamara Korpatsch dopo esser stata anche indietro di un break nel parziale di mezzo.

Si fa vedere di nuovo Vera Zvonareva: l’ex numero 2 del mondo elimina quella che oggi è una russa più tennisticamente illustre di lei, Veronika Kudermetova, sconfiggendola in due parziali. Sarà lei a scendere in campo contro l’ucraina Anhelina Kalinina.

Sempre in basso nel tabellone si concretizza il confronto tra Liudmila Samsonova e Laura Siegemund: un altro Russia-Germania, in sostanza. Per quel che concerne la parte alta, bella lotta per un set tra la croata Petra Martic e la polacca Magda Linette, ma alla fine è la prima a involarsi verso la sfida alla ceca Barbora Krejcikova.

WTA ZHENGZHOU 2023: RISULTATI DI OGGI

Martic (CRO)-Linette (POL) 7-6(5) 6-1

Bai (CHN) [WC]-Korpatsch (GER) [LL] 1-6 7-6(3) 6-1

Kasatkina [8]-Babos (HUN) [LL] 6-1 7-6(9)

Zvonareva [Q]-V. Kudermetova [9] 6-2 7-6(5)

Samsonova [11]-Maria (GER) 6-3 6-3

Siegemund (GER) [Q]-Zhu (CHN) 6-2 6-3

Foto: LaPresse