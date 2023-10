WTA Seul 2023, la finale sarà tra la statunitense Jessica Pegula e la cinese Yuan Yue

Sono state definite le finaliste degli Hana Bank Korea Open 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sul duro outdoor di Seul, in Corea del Sud: a contendersi il titolo saranno la statunitense Jessica Pegula, numero 1 del tabellone, e la cinese Yuan Yue.

Nella semifinale della parte alta del main draw la testa di serie numero 1, la statunitense Jessica Pegula, regola la belga Yanina Wickmayer con lo score di 6-4 6-3 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Nel primo set la belga in apertura risale dallo 0-40 e si salva dopo aver annullato quattro break point, poi ne cancella altri due nel quinto gioco, recuperando dal 15-40. Il break è nell’aria, ed arriva puntuale nel nono game, quando la belga si ritrova di nuovo sotto 15-40, ma questa volta alla seconda occasione la statunitense centra lo strappo, andando poi a servire per il set e chiudendo sul 6-4 dopo 42′. Nel secondo parziale la belga perde il servizio in apertura e poi Pegula vola anche sul 4-1 pesante. Wickmayer recupera subito uno dei due break di ritardo, riportandosi poi sul 3-4, ma nel nono gioco la belga perde ancora il servizio e la statunitense vince per 6-3 in 38′.

Nel penultimo atto della parte bassa del main draw la cinese Yuan Yue rimonta e batte la statunitense Emina Bektas col punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2, maturato in due ore e mezza. Nella prima frazione la cinese trova il break in apertura e lo difende fino a quando si ritrova a servire per il set sul 5-3. La statunitense centra il controbreak nel nono gioco e poi trascina la contesa al tie break: Yuan va in vantaggio sul 3-2, ma poi Bektas trova un parziale di 5-0 che le consegna il parziale sul 7-3 dopo 54 minuti. Nel secondo set l’equilibrio dura fino al 4-4, poi l’asiatica opera il break decisivo ai vantaggi del nono game, andando in seguito a chiudere sul 6-4 in 46 minuti. Nella partita decisiva la cinese dallo 0-1 vince cinque giochi di fila, con break, sempre ai vantaggi, nel terzo e nel quinto game, per poi andare a chiudere sul 6-2 in 50 minuti.

WTA 250 SEUL – RISULTATI 14 OTTOBRE

Jessica Pegula (Stati Uniti, 1) b. Yanina Wickmayer (Belgio) 6-4 6-3

Yuan Yue (Cina) b. Emina Bektas (Stati Uniti) 6-7 (3) 6-4 6-2

Foto: LaPresse