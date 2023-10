WTA Seoul 2023: il tabellone. Jessica Pegula guida il seeding in terra sudcoreana

Settimana da tre tornei WTA, quella che sta per prendere il via: il primo a essere sorteggiato in termini di tabellone principale è quello di Seoul, in Corea del Sud. Si tratta di un evento la cui storia partì nel 2004 con il successo di Maria Sharapova, per poi avere altre vincitrici Slam o numero 1 come campionesse: Venus Williams, Caroline Wozniacki, Karolina Pliskova e Jelena Ostapenko, senza comunque dimenticare una come Agnieszka Radwanska.

Potrebbe esserci la rivincita della finale di un anno fa, quella proprio tra Ostapenko e la russa Ekaterina Alexandrova: le due sono da parti opposte del tabellone, ma senza tratti di semplicità nel loro cammino.

Nel primo caso è il quarto di finale con l’americana Sofia Kenin (in prospettiva) a dare i maggiori grattacapi, nell’altro ci sono la sempre pericolosa Wickmayer al secondo turno e l’USA Jessica Pegula come numero 1 del seeding.

Nessuna italiana al via; in questa sede, che ha anche cambiato in passato la propria collocazione temporale, le nostre giocatrici hanno raggiunto al massimo la semifinale (Flavia Pennetta nel 2007, quando perse contro Venus, e Francesca Schiavone nel 2013, quando fu sconfitta dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova).

WTA 250 SEOUL 2023: TABELLONE

Pegula (USA) [WC] [1]-Hrunkacova (SVK)

Podoroska (ARG)-Krueger (USA)

Liu (USA)-Qualificata

Han (KOR) [WC]-Rus (NED) [7]

Alexandrova [3]-Hontama (JPN)

Qualificata-Wickmayer (BEL)

von Deichmann (LIE)-Qualificata

P. Kudermetova-Parks (USA) [6]

Boulter (GBR) [8]-Juvan (SLO)

Pera (USA)-Yuan (CHN)

Lys (GER)-Schmiedlova (SVK)

Day (USA)-Bouzkova (CZE) [4]

Kenin (USA) [5]-Jang (KOR)

Pigossi (BRA)-Bektas (USA)

Qualificata-Birrell (AUS)

Back (KOR) [WC]-Ostapenko (LAT) [2]

