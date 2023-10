Tennis, cadono in tanti al 1000 di Shanghai! Fuori Zverev, Rune, Musetti e De Minaur, avanzano Ruud e Nishioka

Inizia il secondo turno del Masters1000 di Shanghai e cadono i primi nomi illustri, confermando come i tornei di fine anno regalino spesso delle sorprese inaspettate. Ne sa qualcosa Lorenzo Musetti, caduto contro Yu Hsiou Hsu, ma il ragazzo di Carrara non è nemmeno la testa più illustre a cascare.

Il triste primato tocca quest’oggi ad Alexander Zverev, che non ha probabilmente metabolizzato il cammino intrapreso a Pechino venendo surclassato da Roman Safiullin. Troppa la stanchezza dopo il torneo nella capitale, concluso in semifinale contro Daniil Medvedev.

Ma non è l’unico nome di spicco a salutare. Holger Rune quasi non scende in campo contro Brandon Nakashima, apparendo ancora una volta sofferente alla schiena, mentre Felix Auger-Aliassime prosegue nel suo 2023 nerissimo, cadendo anche contro Marton Fucsovics: dal 1000 di Madrid in poi il canadese ha vinto la miseria di due partite in singolare. Fuori anche Alex De Minaur, sorpreso da Fabian Maroszan.

C’è anche chi riesce a rispettare il pronostico: dopo un primo set tirato, Casper Ruud fa un sol boccone di Yoshihito Nishioka vincendo la bellezza di otto giochi consecutivi. Francisco Cerundolo ha bisogno di due tiebreak con Mackenzie McDonald; bene anche Hubert Hurkacz e Ben Shelton, vittoriosi rispettivamente su Thanasi Kokkinakis e Jaume Munar.

ATP SHANGHAI 2023, RISULTATI 6 OTTOBRE

D. Lajovic b. T. Griekspoor 6-4 3-2 RIT.

C. Eubanks b. Y. Hanfmann 4-6 6-3 6-2

F. Maroszan b. A. De Minaur 6-3 7-5

C. Ruud b. Y. Nishioka 7-5 6-0

F. Cerundolo b. M. McDonald 7-6 7-6

B. Nakashima b. H. Rune 6-0 6-2

Y.H. Tsu b. L. Musetti 6-3 6-4

B. Shelton b. J. Munar 6-4 6-4

H. Hurkacz b. T. Kokkinakis 7-6 6-4

T. M. Etcheverry b. Z. Zhang 4-6 6-3 6-4

S. Baez b. S. Sweeny 6-2 6-4

S. Korda b. Y. Bu 6-1 6-4

R. Safiullin b. A. Zverev 6-3 6-1

Foto: LaPresse