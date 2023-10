WTA Seoul 2023, Alexandrova e Rus vincono all’esordio. Subito fuori Parks e Boulter

È terminata poco fa la prima giornata del WTA 250 di Seoul. Sul cemento sudcoreano si sono disputati oggi i primi otto incontri validi per il primo turno e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto facile per Ekaterina Alexandrova e Arantxa Rus: la russa (testa di serie n.3) sconfigge la giapponese Mai Hontama per 6-3 6-1, mentre l’olandese (n.7 del seeding) si impone contro la padrona di casa Na-Lae Han per 6-1 6-3. Niente da fare invece per la statunitense Alycia Parks (n.6 del torneo) e la britannica Katie Boulter (testa di serie n.8), battute rispettivamente dalla russa Polina Kudermetova per 3-6 6-1 6-0 e dalla slovena Kaia Juvan per 6-4 6-4.

Successo in due set per la statunitense Claire Liu, che elimina la coreana Yeonwoo Ku con un doppio 6-3. Discorso simile per la belga Yanina Wickmayer, capace di sconfiggere la rappresentante di Taipei En Suo Liang per 6-3 6-4. Negli altri incontri di giornata la cinese Yue Yuan batte l’olandese Arianne Hartono per 6-1 6-2, mentre la tennista del Liechtenstein Kathinka von Deichmann vince contro la russa Irina Khromacheva grazie al ritiro di quest’ultima sul punteggio di 5-7 6-4 3-0.

I RISULTATI DI GIORNATA

C. Liu (USA) – Y. Ku (KOR) (Q) 6-3 6-3

A. Rus (NED) (7) – N. Han (KOR) 6-1 6-3

E. Alexandrova (RUS) (3) – M. Hontana (JPN) 6-3 6-1

Y. Wickmayer (BEL) – E. S. Liang (TPE) (Q) 6-3 6-4

K. Deichmann (LIE) – I. Khromacheva (RUS) (Q) 5-7 6-4 3-0 rit.

P. Kudermetova (RUS) – A. Parks (USA) (6) 3-6 6-1 6-0

K. Juvan (SLO) – K. Boulter (GBR) (8) 6-4 6-4

Y. Yuan (CHN) – A. Hartono (NED) 6-1 6-2

Foto: LaPresse