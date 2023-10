WTA Nanchang 2023: solo Bouzkova si salva dalla caduta delle big

Un vero e proprio vento di follia tennistica si abbatte sul WTA 250 di Nanchang, in Cina: salta praticamente qualunque testa di serie importante possa saltare, e il torneo diventa improvvisamente un’occasione a cielo aperto per tantissime. Ma andiamo a vedere con più dettaglio quanto accaduto oggi.

Il colpo di giornata lo piazza Nao Hibino: la giapponese supera la brasiliana Beatriz Haddad Maia in due set, e così esce la numero 1 del seeding. Non è la sua vittoria più importante (nel 2020 sconfisse Elina Svitolina quando l’ucraina era numero 4 del mondo), ma è uno scossone importante, fermo restando che la sudamericana non riesce più a essere costante dalla semifinale al Roland Garros.

Direttamente nella parte opposta del tabellone, si rivede Valeria Savinykh: la russa, che si è solo affacciata alla top 100 oltre 10 anni fa, ma ha comunque alle spalle esperienze di WTA, dopo oltre tre ore elimina a grande sorpresa la polacca Magda Linette, seconda del tabellone, e così si apre letteralmente la parte bassa del tabellone, occupata ora da una sola testa di serie (l’ormai francese Varvara Gracheva). Ma non solo: c’è anche Leylah Fernandez, e per la canadese l’occasione di rientrare nel giro delle big è davvero importante visto anche il successo a Hong Kong.

In alto, invece, a parte Haddad Maia resiste sostanzialmente, tra le vincitrici di oggi, solo la ceca Marie Bouzkova, che mai ha problemi contro Kathinka von Deichmann, ormai rimasta da sola a tenere in piedi il tennis del Liechtenstein dopo il ritiro di Stefanie Vogt. Diventa lei la favorita d’obbligo, anche se ha in Sorribes Tormo l’ostacolo più importante. Altra sorpresa importante, se non altro per il punteggio: il nettissimo doppio 6-1 di Xiaodi You, attualmente fuori dalle 200, sulla russa Anna Blinkova.

WTA NANCHANG 2023: RISULTATI DI OGGI

Hibino (JPN)-Haddad Maia (BRA) [1] 7-6(2) 6-3

Bouzkova (CZE) [3]-von Deichmann (LIE) [Q] 6-1 6-1

Gracheva (FRA) [7]-Rakhimova 6-3 6-4

Siniakova (CZE)-Yu Wang (CHN) [WC] 6-3 6-3

Eikeri (NOR) [LL]-Juvan (SLO) 6-2 1-2 rit.

Siegemund (GER)-Xinyu Wang (CHN) [4] 6-1 7-5

You (CHN) [Q]-Blinkova [6] 6-1 6-1

Fernandez (CAN)-Guo (CHN) [WC] 6-1 6-3

Sasnovich-Hruncakova (SVK) 6-1 6-3

Savinykh-Linette (POL) [2] 7-5 3-6 7-6(3)