WTA Monastir 2023, Lucia Bronzetti domina il match d’esordio: sarà derby agli ottavi con Sara Errani!

Continua a parlare italiano il primo turno del Jasmin Open Monastir 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Monastir, in Tunisia: sul veloce outdoor africano la testa di serie numero 6, l’azzurra Lucia Bronzetti, liquida con un duplice 6-1 la malcapitata slovacca Kristina Kucova, spazzata via in appena 53 minuti, ed agli ottavi affronterà in un derby tricolore Sara Errani.

Nel primo set Bronzetti parte a gas spalancato e centra subito il break a zero, ma nel secondo game deve a sua volta fronteggiare una palla del controbreak. L’azzurra si salva e poi vola sul 3-0 pesante con un nuovo strappo a quindici. Bronzetti tiene agevolmente il servizio nel quarto game, ma nel sesto deve annullare un’altra palla break prima di poter andare sul 5-1. Nel settimo game la slovacca cede ancora la battuta a quindici e così Bronzetti al secondo set point chiude sul 6-1 in 27 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra scappa subito via grazie al break a trenta nel secondo gioco che le consente poi di portarsi sul 3-0 non pesante. Kucova si salva dal 15-40 nel quarto gioco e prova a restare in scia, ma Bronzetti dapprima tiene a zero la battuta e poi nel sesto game trova un secondo strappo a trenta che la manda a servire per l’incontro, che l’azzurra conquista al primo match point sul 6-1 in 26 minuti.

Le statistiche, ovviamente, pendono tutte dalla parte dell’azzurra, e danno idea del dominio visto in campo, con l’italiana che vince 56 punti contro i 26 della slovacca, convertendo 5 delle 8 palle break avute a disposizione e cancellando entrambe quelle concesse a Kucova. Bronzetti, pur non servendo moltissime prime (53%, 21/40), ottiene il punto nel 71% dei casi sulla prima (15/21) e nel 79% sulla seconda (15/19).

