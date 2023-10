WTA Monastir 2023: Bronzetti vince il derby con Errani e conquista i quarti di finale

Il derby azzurro sulla terra rossa di Monastir lo vince Lucia Bronzetti. La tennista di Rimini si qualifica per i quarti di finale del torneo WTA in Tunisia, superando in due set la connazionale Sara Errani con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e trentasei minuti di gioco.

Una partita che ha visto Bronzetti conquistare 70 punti contro i 54 dell’avversaria. La riminese ha ottenuto il 70% dei punti quando ha servito la prima, mentre Errani con questo colpo ha colto solo il 48% dei punti vinti, offrendo anche undici palle break all’avversaria.

Palle break che Errani deve affrontare subito in avvio e sono due le occasioni che la nativa di Bologna riesce ad annullare. Nel quinto gioco, però, Bronzetti riesce a strappare il servizio a Sarita, allungando poi anche sul 4-2 e poi sul 5-3, dopo aver annullato anche una palla del controbreak. Il nono game è lunghissimo e al terzo set point Bronzetti toglie ancora la battuta ad Errani e chiude sul 6-3.

Partenza lanciata nel secondo set per Bronzetti, ma Errani reagisce subito con il controbreak a zero. Break e controbreak anche tra quarto e quinto gioco con Errani che trova la parità. La numero 108 del mondo annulla una palla break nell’ottavo game, ma nel decimo gioco va sotto 0-40 e alla fine capitola, con Bronzetti che chiude al secondo match point sul 6-4.

Per Bronzetti ci potrebbe essere un nuovo derby all’orizzonte. Infatti la romagnola affronterà la vincente del match tra Jasmine Paolini, testa di serie numero uno, che se la vedrà con la croata Petra Marcinko.

FOTO: LaPresse