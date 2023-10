WTA Finals 2023: buona la prima per Iga Swiatek e Coco Gauff

Esordio vincente per Iga Swiatek e Coco Gauff alle WTA Finals 2023 in corso di svolgimento a Cancun. La polacca e l’americano cominciano con un successo il loro cammino nel gruppo B, dimostrando di essere assolutamente le due favorite per la qualificazione alla semifinale.

Swiatek ha superato in due set la ceca Marketa Vondrousova con il punteggio di 7-6 6-0 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Una vittoria più sofferta di quanto dica il punteggio, visto che la polacca si era trovata sotto per 5-2 nel primo set, riuscendo poi a rimontare la vincitrice di Wimbledon, imponendosi al tie-break. Il secondo set è stato un monologo di Swiatek, che diventa anche la prima giocatrice dalla stagione 1991-1992 (Steffi Graff e Monica Seles) a vincere più di venti set per 6-0 in una sola stagione (21).

Semplicemente dominante Coco Gauff, in quella che è la sua prima vittoria della carriera alle WTA sia in singolare sia in doppio. Una prestazione clamorosa dell’americana, che ha travolto per 6-0 6-1 la tunisina Ons Jabeur in appena un’ora di gioco. Un match a senso unico con la numero tre del mondo, che ha spazzato via un irriconoscibile Jabeur, che ha avuto enormi problemi nei propri turni al servizio.

Nel prossimo turno del gruppo B si affronteranno proprio Swiatek e Gauff, con la vincitrice che potrebbe anche già staccare il biglietto per la semifinale. Tra Jabeur e Vondrousova invece in palio la permanenza alle WTA Finals.

