WRC, Neuville precede Tanak dopo le prime due speciali del Rally Centro Europa

Thierry Neuville segna il miglior tempo dopo le prime due speciali del Rally Centro Europa, penultimo round del FIA World Rally Championship. Il belga di Hyundai detta il ritmo dopo i primi chilometro cronometrati, l’alfiere del marchio coreano ha avuto la meglio su Ott Tanak (M-Sport Ford).

L’estone, dopo aver primeggiato nella SS1, ha ceduto al rivale il primato provvisorio, i due restano divisi da 1 secondo e due decimi. Le strade della Repubblica Ceca hanno visto sin da subito competitivo anche Sébastien Ogier (Toyota), pluricampione del mondo francese al rientro nella categoria.

Il volto del costruttore giapponese paga attualmente +5.8 dalla vetta, un decimo in meno rispetto al compagno di squadra Kalle Rovanperä. Il finnico guarda con attenzione al fine settimana appena iniziato, il 23enne è infatti ad un passo dal diventare per la seconda volta vincitore del titolo piloti. Il dominatore del Mondiale 2022 dovrà vedersela con il gallese Elfyn Evans, autore di un piccolo errore in frenata nella SS2. Il #33 dello schieramento è provvisoriamente in ottava posizione con 10 secondi di margine dalla leadership.

Domani si continuerà sulle strade della Repubblica Ceca con cinque speciali, sabato e domenica si terranno degli eventi in Austria ed in Germania. La SS3 (Vlachovo Březí 1 – 13km) inaugurerà una lunga giornata d’azione che si concluderà in serata con la SS8 (Šumavské Hoštice 2 – 23.43 km).

Foto. LPS